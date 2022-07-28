Нахамившая россиянам чиновница извинилась

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале принесла извинения за резкий ответ на жалобы родителей учеников новой школы в Краснодаре.

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«Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно», — написала Минькова.

По ее словам, встреча с родителями школьников получилась действительно напряженной, разговор длился более трех часов, и на все вопросы старались отвечать «справедливо и взвешенно».

27 июля Минькова встретилась с родителями учеников филиала школы № 17. Одна из матерей пожаловалась, что ее ребенка не удалось зачислить в первый класс, несмотря на близость новой школы к дому. Чиновница ответила, что рождение детей было собственным выбором женщины, указав, что нужно было проверить наличие свободных мест в учебном заведении, прежде чем подавать документы.