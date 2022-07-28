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58 минут назад

В России предложили увеличить стипендии студентам до уровня МРОТ

ТК «Звезда»

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой увеличить стипендии студентов до уровня МРОТ. По ее словам, в настоящее время на деньги, которые получают студенты, прожить невозможно.

В РФ предложили резко увеличить стипендии студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Правительстве РФ заявили, что запрос для проработки был направлен в Министерство образования и науки.

Как сообщает первый зампред, ежегодно стипендии для студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов в РФ индексируются на прогнозный уровень инфляции. В 2022 и 2023 годах он запланирован в размере 4%.

«Хотя очевидно, что студенты являются не менее нуждающейся в финансовой поддержке категорией граждан. Я знаю, что в некоторых учебных заведениях фактический размер стипендий выше базового, имеется ряд доплат: именные, губернаторские и президентская стипендии. Но даже если студент получает все возможные виды стипендий, их общий размер не превышает минимального размера оплаты труда, который с 1 июня 2022 года равен 15 279 рублям», - передают ее слова «Известия».

Ранее стало известно, что работающим и неработающим пенсионерам с 1 августа текущего года проиндексируют пенсии. Так, для работающих пенсионеров, получающих дополнительные баллы за страховые отчисления, предусмотрена надбавка в размере 314,07 рубля. Кроме того, пенсионеры от 80 лет или инвалиды I группы могут претендовать на прибавку к страховой пенсии.

Общество,Яна Лантратова,Михаил Мишустин,Госдума,Правительство РФ,
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