В Подмосковье нашествие бабочек-шелкопрядов

Улицы городов Подмосковья заполонили мотыльки-шелкопряды. Пользователи сети из разных городов делятся фото и видео, на которых видно сотни насекомых. Об этом сообщает Telegram-канал «Мослента».
Отмечается, что сами по себе бабочки не агрессивны, но руками их лучше всё равно не трогать. Волоски насекомых могут вызывать аллергию и раздражение слизистой оболочки. А ещё непарный шелкопряд славится своей прожорливостью — в период размножения рой этих насекомых способен объесть все растения в районе до ствола и стеблей. Непарный шелкопряд считается опасным лесным вредителем.
О феномене уже высказался эксперт-энтомолог Юрий Гниненко.
«В этом году происходит вспышка массового размножения этого насекомого на юге Московской области – в Шатуре, Луховицах, Егорьевске и других округах региона. Нашествие шелкопряда отмечается в Рязанской области и Ульяновской. В Подмосковье гусеницы уже повредили в этом году древостой. Была проведена обработка, и довольно успешно. Однако остались участки леса, где делать этого нельзя. Сейчас бабочки активно откладывают яйца на постройках. Их яйцекладкой будут облеплены столбы сооружений, даже машины. А в следующем году из этих яиц вылупятся гусеницы и съедят все деревья вокруг», – предупреждает эксперт.
Напомним, что ранее жители Краснодарского края сняли на видео нашествие саранчи.