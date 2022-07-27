В Подмосковье нашествие бабочек-шелкопрядов

«В этом году происходит вспышка массового размножения этого насекомого на юге Московской области – в Шатуре, Луховицах, Егорьевске и других округах региона. Нашествие шелкопряда отмечается в Рязанской области и Ульяновской. В Подмосковье гусеницы уже повредили в этом году древостой. Была проведена обработка, и довольно успешно. Однако остались участки леса, где делать этого нельзя. Сейчас бабочки активно откладывают яйца на постройках. Их яйцекладкой будут облеплены столбы сооружений, даже машины. А в следующем году из этих яиц вылупятся гусеницы и съедят все деревья вокруг», – предупреждает эксперт.