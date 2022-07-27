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24 минуты назад

Коуч Елена Блиновская делит бизнес из-за конфликта внутри команды

Елена Прошина

Бизнесвумен и блогер Елена Блиновская поругалась с соавтором своих проектов Лилией Орленко. Об этом пишет издание StarHit.

Коуч Елена Блиновская делит бизнес из-за конфликта внутри команды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главный партнер и идеолог «Марафона желаний» Лилия Орленко подтвердила, что больше не поддерживает с подругой прежних отношений и вышла из совместных проектов. По её словам, эта история «больше не экологична». Сама Елена Блиновская от комментариев воздержалась.

Кроме того, пока что не ясно, как Блиновская будет выдавать своим выпускникам дипломы государственного образца, наличие которых также обеспечивала компания Орленко.

Напомним, что ранее Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск Елены Блиновской по делу о покупке часов Audemars Piguet Royal Oak Offshore.

Общество,Елена Блиновская,
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