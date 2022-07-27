Коуч Елена Блиновская делит бизнес из-за конфликта внутри команды

Бизнесвумен и блогер Елена Блиновская поругалась с соавтором своих проектов Лилией Орленко. Об этом пишет издание StarHit.

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Главный партнер и идеолог «Марафона желаний» Лилия Орленко подтвердила, что больше не поддерживает с подругой прежних отношений и вышла из совместных проектов. По её словам, эта история «больше не экологична». Сама Елена Блиновская от комментариев воздержалась.

Кроме того, пока что не ясно, как Блиновская будет выдавать своим выпускникам дипломы государственного образца, наличие которых также обеспечивала компания Орленко.