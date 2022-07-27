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31 минуту назад

Визит папы римского в Россию связали с выборами

Секрет Фирмы

Папа римский Франциск может приехать в Россию после единого дня голосования, который пройдёт в стране 11 сентября 2022 года. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с понтификом. Ранее глава Римской католической церкви говорил, что хочет приехать в Москву, чтобы посодействовать миру между РФ и Украиной.

Стало известно, когда папа римский Франциск может приехать в Россию
Фото: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Севастьянов уточнил, что понтифик приедет в Россию, скорее всего, в течение 2023 года. Глава ВСС и его супруга оперная певица Светлана Касьян занимаются организацией его визита.

«Папа не вступает в переговоры о том, когда он должен посетить Россию — это, прежде всего, вопрос внутренней политики», — сказал он.

По словам Севастьянова, папа римский хочет посетить Россию и поспособствовать переговорному процессу между Москвой и Киевом. При этом глава ВСС категорически опроверг утверждения о том, что понтифик «политизирован».

«Он всегда показывает и подчёркивает свой нейтралитет», — отметил собеседник агентства.

Ранее ни один предстоятель Римской католической церкви не приезжал в Россию. В начале июля 2022 года папа Франциск заявил, что хочет посетить Москву после своего визита в Канаду, запланированного на конец месяца. Также в его планах — поездка в Киев.

На июнь была запланирована встреча папы римского и патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Иерусалиме. Однако после начала российской военной операции на Украине её отложили.

Общество,ФРАНЦИСК,Католическая церковь,
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