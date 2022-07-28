Стало известно, когда папа римский Франциск может приехать в Россию

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с папой Римским Франциском сообщил, что понтифик пока не поедет в Киев, так как хочет совместить визит с поездкой в Москву, но российская сторона предлагает отложить визит на 2023 год.
Севастьянов заявил, что три недели назад встречался с понтификом в Италии, а также «еженедельно» общается с ним по телефону. По словам Севастьянова, папа Римский «хочет поехать в Киев, но не поедет», поскольку «надеется совизит сделать, чтобы сначала прилететь в Россию», передает ТАСС.
«Примерно в одно время, чтобы в России это не интерпретировали так, что он якобы предпочитает Киев», – сказал Севастьянов, добавив, что сообщал о желании папы Франциска посетить Москву представителям российских властей. Как заявил Севастьянов, он получил ответ, что поездку лучше отложить. «Это желание наших властей, чтобы это было в 2023 году, а сам папа Римский готов в любой момент», – пояснил он.
По словам Севастьянова, в Москве считают, что из-за событий на Украине поездка понтифика в Россию «может быть интерпретирована неоднозначно». Севастьянов считает, что визит мог бы помочь в налаживании отношений России с Западом, «включая диалог даже о снятии санкций или о каких-то новых международных законах и положениях».
Напомним, папа Римский Франциск выразил надежду после поездки в Канаду в этом месяце посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту папы Римского в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе.