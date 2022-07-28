В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
55 минут назад

Стало известно о решении папы Римского отложить визит в Киев

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с папой Римским Франциском сообщил, что понтифик пока не поедет в Киев, так как хочет совместить визит с поездкой в Москву, но российская сторона предлагает отложить визит на 2023 год.

Стало известно, когда папа римский Франциск может приехать в Россию
Фото: commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Севастьянов заявил, что три недели назад встречался с понтификом в Италии, а также «еженедельно» общается с ним по телефону. По словам Севастьянова, папа Римский «хочет поехать в Киев, но не поедет», поскольку «надеется совизит сделать, чтобы сначала прилететь в Россию», передает ТАСС.

«Примерно в одно время, чтобы в России это не интерпретировали так, что он якобы предпочитает Киев», – сказал Севастьянов, добавив, что сообщал о желании папы Франциска посетить Москву представителям российских властей. Как заявил Севастьянов, он получил ответ, что поездку лучше отложить. «Это желание наших властей, чтобы это было в 2023 году, а сам папа Римский готов в любой момент», – пояснил он.

По словам Севастьянова, в Москве считают, что из-за событий на Украине поездка понтифика в Россию «может быть интерпретирована неоднозначно». Севастьянов считает, что визит мог бы помочь в налаживании отношений России с Западом, «включая диалог даже о снятии санкций или о каких-то новых международных законах и положениях».

Напомним, папа Римский Франциск выразил надежду после поездки в Канаду в этом месяце посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту папы Римского в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе.

Общество,Выборы на Украине,ФРАНЦИСК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители