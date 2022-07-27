Минобрнауки утвердило новый порядок проведения школьных олимпиад

Минобрнауки России утвердило новый порядок проведения школьных олимпиад. Его цель повысить открытость и эффективность деятельности олимпиадного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что в 2022 году школьники смогут принять участие в 82 состязаниях, их перечень на данный момент проходит экспертизу. И, как и в предыдущей версии от 2014 года, количество победителей и призеров олимпиады не должно будет превышать 25% от общего числа участников заключительного этапа.

В новой редакции документа изменения претерпел пункт, касающийся учеников 11 классов. Согласно ему, победителями и призерами заключительного этапа по каждому профилю может стать не более 300 выпускников школ. Также новый порядок четко разграничил полномочия рабочих органов олимпиад. Теперь в качестве организаторов выступать могут только федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также вузы, а соорганизаторов — научные и образовательные организации, госкорпорации и компании, общероссийские объединения работодателей, СМИ и иные учреждения.