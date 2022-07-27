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41 минуту назад

Хаски сопровождают туристов во время трекинга в горах Шерегеша.Видео

Денис Фьючин

Каюр-клуб "Сибирский след" организовал необычные пешие походы с участием сибирских хаски в горах Шерегеша. Съемочная группа Ruptly узнала больше об этом необычном виде туризма в воскресенье, 24 июля.

Дог-трекинг - это прогулка по горной местности в сопровождении гида и подготовленной собаки. Хаски, как представители ездовой породы, подстраиваются под темп движения туриста, тем самым облегчая путь человека.

Руководитель "Сибирского следа" Майя Лузянина рассказала, что в зимний период клуб занимается организацией путешествий на собачьих упряжках. Летом крупным и спортивным хаски тоже требуется движение, но из-за высоких температур переносить такую же большую нагрузку, как и зимой, они не могут.

Именно поэтому, считает Майя, дог-трекинг - это идеальный вариант летнего досуга как для людей, так и для собак: туристы получают незабываемые впечатления от прогулки с хвостатым попутчиком, а хаски получают необходимую физическую нагрузку в умеренном темпе.

Трекинговый маршрут пролегает в разных природных зонах, что делает его более увлекательным для всех участников.

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