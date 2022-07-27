Зоологи сняли на видео громко «кричащих» скатов

Морские скаты издают резкие звуки при испуге. Об этом сообщает Naked Science.

Скаты относятся к хрящевым рыбам: у них отсутствую кости и плавательный пузырь, а органы чувств устроены примитивно. Традиционно считалось что они, как и другие рыбы, не издают звуков осознанно (если не брать звуки вроде плеска воды). Однако многие дайверы и аквалангисты сообщали, что потревоженные скаты на них раздраженно щелкали.