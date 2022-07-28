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30 минут назад

Скончался солист Мариинского театра Юрий Марусин

Газета.Ruиещё 8

Оперный певец Юрий Марусин скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает журнал «Театр».

Скончался солист Мариинского театра Юрий Марусин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист был солистом Мариинского театра. Он не только выступал на сцене, но и снялся в нескольких музыкальных фильмах, в том числе представил Герцога в «Риголетто». За эту роль Марусин удостоился нескольких наград.

Солистом Мариинского театра тенор стал в 1980 году. Уже через два года Марусин был признан музыкальным сообществом Италии лучшим иностранным певцом за выступление с партией Габриэля в опере «Симон Бокканегра». Помимо выступлений в театре, певец преподавал вокал в Петербургской консерватории.

Ранее сообщалось, что скончался звезда «Славных парней» Пол Сорвино. Актер ушел из жизни в возрасте 84 лет по естественным причинам.

Общество,Юрий Марусин,Пол Сорвино,
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