Скончался солист Мариинского театра Юрий Марусин

Оперный певец Юрий Марусин скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает журнал «Театр».
Артист был солистом Мариинского театра. Он не только выступал на сцене, но и снялся в нескольких музыкальных фильмах, в том числе представил Герцога в «Риголетто». За эту роль Марусин удостоился нескольких наград.
Солистом Мариинского театра тенор стал в 1980 году. Уже через два года Марусин был признан музыкальным сообществом Италии лучшим иностранным певцом за выступление с партией Габриэля в опере «Симон Бокканегра». Помимо выступлений в театре, певец преподавал вокал в Петербургской консерватории.
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