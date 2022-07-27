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1 час назад

В Калининграде пенсионер обучил кота цирковым трюкам. Видео

Денис Фьючин

Пенсионер из Калининграда Петр Чурсин обучает кота Васю сложным акробатическим элементам. Съемочная группа Ruptly во вторник, 19 июля, встретилась с дрессировщиком и увидела трюки пушистого акробата.

Вася не первый "ученик" Чурсина. По словам дрессировщика, предыдущий питомец Лева был знаменитостью в Калининграде и прожил с хозяином девять лет. После его смерти, Петр не собирался заводить новых животных, но случай свел мужчину с котом Васей.

Чурсин рассказал, что сразу начал дрессировать Васю, потому что заметил у кота "задатки с рождения несмотря на то, что он бездомный".

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