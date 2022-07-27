В Калининграде пенсионер обучил кота цирковым трюкам. Видео

Вася не первый "ученик" Чурсина. По словам дрессировщика, предыдущий питомец Лева был знаменитостью в Калининграде и прожил с хозяином девять лет. После его смерти, Петр не собирался заводить новых животных, но случай свел мужчину с котом Васей.