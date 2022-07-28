Эксперт оценил предложение переименовать оспу обезьян

Предложение переименовать вирус оспы обезьян – это одно из проявлений массового безумия. Такое мнение высказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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— Мне кажется, человечество периодически в той или иной форме сходит с ума. Это тоже одно из проявлений массового безумия. Переименование вируса представляется неумным и непрофессиональным, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Аграновский также пояснил, откуда вирус получил такое название. Он отметил, что вирус традиционно называют по первому хозяину. Вирус оспы обезьян впервые был обнаружен в организме зеленых мартышек, отсюда и пошло название.

Ранее комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан обратился к главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу с просьбой переименовать оспу обезьян. По его мнению, это название может задевать чувства представителей ряда рас, передает ФАН.

Вероятность распространения оспы обезьян в России оценивается как крайне невеликая, отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что единственный случай заражения обезьяньей оспой в России был завозным, передает Nation News.