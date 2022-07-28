В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Эксперт оценил предложение переименовать оспу обезьян

Вечерняя Москваиещё 6

Предложение переименовать вирус оспы обезьян – это одно из проявлений массового безумия. Такое мнение высказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Эксперт оценил предложение переименовать оспу обезьян
Фото: UnsplashUnsplash

— Мне кажется, человечество периодически в той или иной форме сходит с ума. Это тоже одно из проявлений массового безумия. Переименование вируса представляется неумным и непрофессиональным, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Аграновский также пояснил, откуда вирус получил такое название. Он отметил, что вирус традиционно называют по первому хозяину. Вирус оспы обезьян впервые был обнаружен в организме зеленых мартышек, отсюда и пошло название.

Ранее комиссар по вопросам здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан обратился к главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу с просьбой переименовать оспу обезьян. По его мнению, это название может задевать чувства представителей ряда рас, передает ФАН.

Вероятность распространения оспы обезьян в России оценивается как крайне невеликая, отметили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что единственный случай заражения обезьяньей оспой в России был завозным, передает Nation News.

Бельгия стала первой в мире страной, которая на федеральном уровне ввела ограничения для борьбы с оспой обезьян. Жителям, заразившимся ею, потребуется соблюдать обязательный трехнедельный карантин.

Общество,Алексей Аграновский,ВОЗ,Роспотребнадзор,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители