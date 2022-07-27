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23 минуты назад

Власти российского региона отреагировали на нарисованные на автомобилях буквы Z

Lenta.ruиещё 1

Нарисованные на автомобилях буквы Z можно считать дискредитацией Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Воронежской области.

Власти российского региона отреагировали на нарисованные на автомобилях буквы Z
Фото: Администрация городского округа города ВоронежАдминистрация городского округа города Воронеж

Согласно данным канала, глава региона Александр Гусев и правительство поддерживают решение президента России и мнение большей части населения страны о необходимости проведения спецоперации, а также ее цели.

«Мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на улице Южно-Моравской гнусной провокацией», — отреагировали власти региона.

Она направлена в первую очередь на дискредитацию ВС страны, добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что в Воронеже неизвестные исписали буквой Z более 100 машин, припаркованных во дворах. Надписи появились на автомобилях в российском городе минувшей ночью. Литеру Z на транспортные средства горожан нанесли красной краской.

Общество,Александр Гусев,
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