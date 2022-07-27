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13 минут назад

Пока вы спали: новый запрет для иностранцев в РФ и украинская "калитка" для бегства в Россию

Елена Прошина

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Пока вы спали: новый запрет для иностранцев в РФ и украинская "калитка" для бегства в Россию
Фото: ТАССТАСС

В России намерены ввести новый запрет для иностранцев

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Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект о внесении изменений в ст. 15 Земельного кодекса РФ, который предусматривает запрет на покупку земли в России гражданам и юрлицам из недружественных стран. Об этом со ссылкой на документ пишут «Известия».

Авторы законопроекта отмечают, что он является ответом на введение санкций «со стороны определенных зарубежных стран», а также направлен на защиту интересов России, так как «в сельскохозяйственной отрасли иностранцы контролируют уже миллионы гектаров российской пашни».

Жители Украины нашли «калитку» для бегства в Россию

Граждане Украины, особенно призывного возраста, массово уезжают в освобожденные российской армией Запорожскую и Херсонскую области. Как устроена «запорожская калитка», разбирался «Взгляд».

Перед выездом украинским гражданам необходимо заполнить и отправить в Запорожскую областную военную администрацию заявку на выезд и получить ее одобрение. Официально большинство уезжающих из Украины возвращаются домой или едут к родственникам, неофициально – это недорогой способ покинуть территорию страны. Перевозчики берут с желающих уехать примерно 300–400 долларов, а вот выезд через западную границу для мужчин призывного возраста стоит от 5 тыс. долларов и выше.

Часть пенсий защитят от списаний за долги

В Госдуму 27 июля планируется внести законопроект о запрете списывать средства в размере прожиточного минимума со счетов россиян, имеющих долги менее 100 тысяч рублей и в отношении которых не ведут исполнительное производство судебные приставы. В первую очередь эта инициатива депутатов фракции «Единая Россия» направлена на защиту пенсионеров, сообщают «Известия».

ФССП и Минюст заявили о концептуальной поддержке проекта. А эксперты считают инициативу логичной в условиях высокой закредитованности россиян. По данным ФССП, в 2020 году более 1,3 млн пожилых граждан были должниками в рамках исполнительного производства.

Жители ЕС рассказали, как справляются с энергокризисом

Рост цен на бензин и коммунальные услуги вынудил европейцев начать экономить воду и электричество, а также более тщательно планировать свои поездки, особенно на дальние расстояния. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» жители Германии, Нидерландов, Испании, Португалии, Чехии и Великобритании.

Также, по их словам, приходится сокращать покупки ряда продуктов из-за резкого роста цен. Однако жители европейских стран отметили, что «не все так плохо» и мыть только три части тела по расписанию они не стали.

Работающих из-за границы россиян обложат налогом

Минфин предложил считать перечисляемые российскими компаниями зарплаты гражданам, уехавшим за рубеж и работающим оттуда удаленно, «доходом от российских источников». Это означает введение для них как для нерезидентов 30% налога на доходы физических лиц, пишет «Коммерсант».

Сейчас граждане России, живущие за пределами страны более 183 дней в году, перестают быть налоговыми резидентами и с них снимается обязательство уплачивать НДФЛ. При этом Минфин с помощью подготовленных поправок в Налоговый кодекс рассчитывает «на повышение эффективности налоговой системы».

Общество,ФССП России,Коммерсант,ЛДПР,Единая Россия,Госдума,ЕС,
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