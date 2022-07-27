Россиянам назвали способы получить компенсацию за переработки

Около 30% участников исследования сервиса «Работа.ру» заявили, что постоянно перерабатывают, однако половина из них никогда не получала компенсацию за сверхурочные часы, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя генерального директора «Работы.ру» Александра Ветеркова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сверхурочная работа выполняется сотрудником по инициативе работодателя за пределами установленной для сотрудника продолжительности рабочего времени.

«То есть ли вы сами решили поработать больше, потому что захотелось проявить инициативу или доделать рабочие задачи за день, то претендовать на оплату переработок вы не можете, а вот если руководитель попросил вас выполнить дополнительную работу и задержаться, то вы имеете полное право претендовать на компенсацию, если подпишете согласие на работу сверхурочно», — заявил заместитель гендиректора.

По данным сервиса, 18% респондентов перерабатывали потому, что не могли отказать коллегами или начальству.

«Во-первых, не забывайте дать письменное согласие на сверхурочную работу. Оно послужит главным доказательством ваших переработок в случае конфликтной ситуации. Если после подписания согласия работодатель отказывается от выплат, работник может обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда, министерство труда своего региона, прокуратуру и суд», — отметил Ветерков.