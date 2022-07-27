«Вы приняты!»: названы вакансии с максимальным количеством собеседований

Собеседование — самый важный этап в процедуре трудоустройства. Найти работу по профессии — задача не сложная, но условия отбора у разных работодателей может отличаться. В одной компании для получения предложения достаточно пройти двухминутное собеседование, а в другой — чтобы получить оффер, придется попотеть. «Вечерняя Москва» узнала, в каких профессиях отбор кандидата самый сложный и многоуровневый.

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Как рассказал «ВМ» бизнес-тренер и профессиональный эксперт в сфере труда Ильгиз Валинуров, количество этапов собеседований зависит не от вакансии, а от работодателя. Для кого-то нормально проведение 5–7 встреч, а кто-то готов сделать оффер уже после непродолжительного диалога с кандидатом. Многоуровневый этап трудоустройства, как правило, действует для более серьезных и высокооплачиваемых позиций, уточнил спикер:

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— Чем ниже позиция, тем быстрее принимается решение. Например, у продавца-консультанта или любого другого представителя сферы услуг процесс трудоустройства будет быстрым.

Если же взять позицию топ-менеджера, чья зарплата стартует от 500 тысяч рублей, то кандидату предстоит провести от трех до семи встреч с первыми лицами компании, чтобы услышать заветное «Вы приняты!», заверил спикер:

— Во многом большое количество интервью проводятся в международных фирмах, работающих в РФ. Так, в компании Chanel несколько месяцев назад даже на позицию секретаря было уготовлено семь встреч. Четыре из них проводили менеджеры по персоналу, последующие два — руководители отделов, а финальную встречу — гендиректор, который ответственен за развитие бренда в России.

При этом процесс принятия решения — одобрен кандидат или нет — проходил очень быстро, уточнил Валинуров:

— Все семь собеседований проходили в течение двух-трех дней. И соискатель очень быстро получал положительный или отрицательный ответ по вакансии.

IT-специалисты входят в список профессий, которые тоже проходят многопрофильные конкурсы для получения работы:

— Минимум три этапа отбора проходят такие претенденты. Это процесс личного коммуникативного контакта с работодателем, прохождение тестовых заданий и дополнительные задачи, которые нужно выполнить. В отдельных случаях от кандидата могут потребовать пройти дополнительные испытания.

Нейминг-менджер — еще одно направление, в котором условия трудоустройства предполагают десять собеседований, длительный испытательный срок и тестовую неделю:

— Но даже прохождение всех этих этапов не дает никаких гарантий, что вы будете приняты на работу.

Эксперт рекомендует любому, кто в поисках работы, после получения предложений тщательно знакомиться с информацией о фирме, его представителях и условиях трудоустройства:

— Если к вам обратились с предложением, попросите два дня, чтобы узнать о фирме чуть больше. При этом отзывам в интернете, которые оставили экс-сотрудники, не стоит верить, так как пишут негатив неуспешные работники.

Гарантией того, что работодатель настроен серьезно по отношению к кандидату, служит предложение пройти тестовое задание. По словам Валинурова, 50 процентов соискателей отказываются от этого важного этапа и совершают большую ошибку.