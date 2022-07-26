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43 минуты назад

Во ФСИН нашли замену ушедшим из России брендам

Елена Прошина

Начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров заявил, что продукция, производимая в российских колониях, способна заменить ушедшие из РФ бренды по целому ряду сегментов и даже «занять место IKEA». Его слова приводит местная «Облгазета».

Во ФСИН нашли замену ушедшим из России брендам
Фото: РамблерРамблер

Федоров отметил, что цена и качество у товаров, сделанных российскими заключенными, «выше, чем у зарубежных аналогов». Он уверен, что в связи с этим колонии «вполне смогут заменить иностранные компании в РФ по целому ряду сегментов», особенно на фоне роста товарооборота и количества занятых в таких учреждениях людей.

В России появилось мошенничество с товарами IKEA

«Колонии вполне могут занять и место ИКЕИ. Мы не коммерсанты. Главная задача функционирования производств в колониях — это трудоустройство осужденных, чтобы они получали нормальную заработную плату. Именно зарплата составляет основную долю в себестоимости продукции», — добавил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Свердловской области полковник внутренней службы Иван Шарков.

По данным газеты, в рамках импортозамещения в российских колониях уже начали производить металлические стеллажи для хранения документации и стеклопакеты. Кроме того на Среднем Урале планируют создать новый деревообрабатывающий цех по производству листов для изготовления мебели.

Общество,Александр Федоров,ФСИН,Ikea,
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