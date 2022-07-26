В Калининград транзитом через Литву прибыл первый поезд с цементом

Первый поезд с цементом прибыл в Калининград из России транзитом через Литву. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Он отметил, что поезд доставил 60 вагонов с цементом, который ранее попал под санкции стран ЕС против России. В частности, Литва запретила провоз материала и алкоголя из РФ в Калининград через свою территорию 10 июля.
Однако ограничения на транзит ряда товаров железные дороги страны начали вводить еще с середины июня. Тогда же РФ потребовала от Литвы отменить транспортную блокаду Калининграда, назвав данные действия «враждебными». Позже Еврокомиссия приняла решение снять почти все транзитные ограничения в отношении российского региона.