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22 минуты назад

В Калининград транзитом через Литву прибыл первый поезд с цементом

Елена Прошина

Первый поезд с цементом прибыл в Калининград из России транзитом через Литву. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

В Калининград транзитом через Литву прибыл первый поезд с цементом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что поезд доставил 60 вагонов с цементом, который ранее попал под санкции стран ЕС против России. В частности, Литва запретила провоз материала и алкоголя из РФ в Калининград через свою территорию 10 июля.

Однако ограничения на транзит ряда товаров железные дороги страны начали вводить еще с середины июня. Тогда же РФ потребовала от Литвы отменить транспортную блокаду Калининграда, назвав данные действия «враждебными». Позже Еврокомиссия приняла решение снять почти все транзитные ограничения в отношении российского региона.

Общество,Дмитрий Лысков,Еврокомиссия,ЕС,
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