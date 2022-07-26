В Калининград транзитом через Литву прибыл первый поезд с цементом

Первый поезд с цементом прибыл в Калининград из России транзитом через Литву. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

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Он отметил, что поезд доставил 60 вагонов с цементом, который ранее попал под санкции стран ЕС против России. В частности, Литва запретила провоз материала и алкоголя из РФ в Калининград через свою территорию 10 июля.