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1 час назад

Евгения Медведева рассказала о своей канадской квартире

Елена Прошина

Фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о квартире, которую она снимает после переезда в Канаду. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Евгения Медведева рассказала о своей канадской квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фигуристка рассказала, что снимает угловую квартиру, с балкона которой можно наблюдать восход солнца, а из большого окна на противоположной стороне — закат.

«Очень красиво. Я специально просыпалась, чтобы на это смотреть», – добавила спортсменка.

Медведева также призналась, что ей с юных лет хотелось жить в достойных условиях. В детстве у ее семьи были проблемы с финансами, и уже в 14 лет Евгения поставила для себя цель – поднять свой уровень жизни.

Напомним, что ранее Евгения Медведева рассказала о том, что защитила диплом в МГУ.

Общество,Евгения Медведева,МГУ,
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