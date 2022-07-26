Евгения Медведева рассказала о своей канадской квартире

Фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о квартире, которую она снимает после переезда в Канаду. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

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Фигуристка рассказала, что снимает угловую квартиру, с балкона которой можно наблюдать восход солнца, а из большого окна на противоположной стороне — закат.

«Очень красиво. Я специально просыпалась, чтобы на это смотреть», – добавила спортсменка.

Медведева также призналась, что ей с юных лет хотелось жить в достойных условиях. В детстве у ее семьи были проблемы с финансами, и уже в 14 лет Евгения поставила для себя цель – поднять свой уровень жизни.