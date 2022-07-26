Семья из Сочи приютила брошенного кенгуренка. Видео

Семья Катерины Абрамович из Сочи приютила четырехмесячного кенгуренка Юпитера, которого бросила мама из местного сафари-парка. Команда Ruptly познакомилась с необычным домашним животным и его новыми родителями в субботу, 23 июля.

Хозяйка рассказала, что кенгуренок живет у нее три месяца. Сначала женщина переживала за здоровье зверька. Детеныши австрийского декоративного кенгуру Бенетта должны до года расти в сумке самки, а выпавшие малыши могут погибнуть от переохлаждения. Чтобы не дать Юпитеру замерзнуть, Абрамович купила инкубатор для яиц, куда и поселила нового члена семьи.