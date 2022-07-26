Врач оценил риски заражения бубонной чумой в России

«Риск не такой большой. У нас очаги чумы есть на южной границе: люди в этом регионе могут заболеть. Но в общем-то все сделано так, чтобы заболевание не имело распространения. Идет борьба с грызунами, за территориями наблюдают, работает ветсаннадзор, санэпидслужба на страже», — сообщил специалист.