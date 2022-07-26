Bellingcat и The Insider признали нежелательными в России

Минюст России признал нежелательными издания Bellingcat и The Insider (внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

«26 июля 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd. (Великобритания); Stichting Bellingcat (Нидерланды); The Insider (Латвия)», — говорится в заявлении.

Также стало известно, что нежелательным в России был признан чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы.