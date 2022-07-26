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28 минут назад

Bellingcat и The Insider признали нежелательными в России

Lenta.ru

Минюст России признал нежелательными издания Bellingcat и The Insider (внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Bellingcat и The Insider признали нежелательными в России
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look PressKonstantin Kokoshkin / Global Look Press

«26 июля 2022 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: Bellingcat Ltd. (Великобритания); Stichting Bellingcat (Нидерланды); The Insider (Латвия)», — говорится в заявлении.

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Также стало известно, что нежелательным в России был признан чешский Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы.

Перед этим деятельность этих четырех организаций признала нежелательной Генпрокуратура России.

Общество,Минюст России,Генпрокуратура РФ,
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