Учитель украшает город картинками из плитки. Видео

Преподаватель истории и обществознания Дмитрий Морозов украшает бетонные стены Хабаровска яркими изображениями из керамической плитки. Об этом пишет RT.

Уличным искусством мужчина увлёкся год назад, когда исследовал хабаровский стрит-арт вместе со своими учениками. Дмитрий стал украшать изображениями из плитки серые бетонные стены, заброшенные электрические щитки, столбы и другие «невзрачные» поверхности Хабаровска. Учитель хочет сделать город ближе к жителям, поднять людям настроение и заставить их задуматься о глобальных проблемах.