Роспотребнадзор сообщил о росте случаев заболевания COVID-19 по итогам прошлой недели. Как сообщается на сайте ведомства, показатель заболеваемости составил 29,97 на 100 тысяч населения, что на 48,9% выше, чем на прошлой неделе, и на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели. Россиянам из групп риска советуют носить маски в общественных местах, также рекомендовано проходить ревакцинацию раз в полгода.