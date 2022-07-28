Песков: рост заболеваемости COVID начался не только в России

Ранее сегодня оперштаб сообщил, что за прошедшие сутки в России выявили 11 515 новых пациентов с коронавирусом . Это стало максимальным показателем с 13 апреля.

«Цифры действительно растут. Мы видим, что кривая поползла вверх. Это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая тревожная динамика наблюдается», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

В России 1 июля приостановили действие ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, отменили обязательное ношение масок, запрет на работу общепита в ночное время. При этом 26 июля Роспотребнадзор сообщил, что остается в силе рекомендация уязвимым для ковида категориям продолжать носить маски в общественных местах, а для всех людей — по ревакцинации раз в полгода.