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26 минут назад

Песков заявил, что рост заболеваемости COVID-19 начался не только в России

Парламентская газетаиещё 2

В России действительно растет заболеваемость COVID-19, но это происходит в целом ряде стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: рост заболеваемости COVID начался не только в России
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Ранее сегодня оперштаб сообщил, что за прошедшие сутки в России выявили 11 515 новых пациентов с коронавирусом. Это стало максимальным показателем с 13 апреля.

«Цифры действительно растут. Мы видим, что кривая поползла вверх. Это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая тревожная динамика наблюдается», — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Песков добавил, что россиянам «никто не мешает принимать самостоятельно меры предосторожности: маски и все остальное».

В России 1 июля приостановили действие ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. В частности, отменили обязательное ношение масок, запрет на работу общепита в ночное время. При этом 26 июля Роспотребнадзор сообщил, что остается в силе рекомендация уязвимым для ковида категориям продолжать носить маски в общественных местах, а для всех людей — по ревакцинации раз в полгода.

Общество,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,
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