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23 минуты назад

Стала известна численность россиян к концу века

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Стала известна численность россиян к концу XXI века. Прогноз составили демографы Высшей школы экономики, передает РБК. Всего исследователи разработали 30 возможных вариантов событий. В целом значения будут варьироваться от 67,4 до 216,7 миллиона человек.

Стала известна численность россиян к концу века
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«Эти значения определяют своего рода границы, за которые численность населения не выйдет. Нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, верхний экстремум — сочетание высоких сценариев всех трех составляющих», — говорится в сообщении.

По наиболее вероятному сценарию численность граждан сократится до 137,5 миллиона человек. В среднем убыль населения составит 353 тысячи человек в год, а 245 тысяч будет ежегодно въезжать в страну, предположили эксперты.

Ранее сообщалось, что старение рабочей силы к 2030 году сильнее всего отразится на Москве. С 2019 по 2030 год по среднему варианту демографического прогноза численность занятого и безработного населения в России сократится на 1,9 миллиона.

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