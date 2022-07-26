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31 минуту назад

Бородина призвала женщин не запрещать общаться детям с отцами после развода

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) поделилась с подписчиками своими мыслями по поводу общения отцов с детьми после развода с их матерями.

Бородина призвала женщин не запрещать общаться детям с отцами после развода
Фото: borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По словам Бородиной, она никогда не запрещала бывшим мужьям общаться со своими дочерями. Также она осудила женщин, которые препятствуют тому, чтобы отцы воспитывали своих детей после развода.

«Если вы своему ребенку запрещаете общение с отцом, и, еще хуже, — говорите, про него «этот козел», «да ты вся в папашу», то что вы транслируете?» — негодует звезда.

Как объяснила телеведущая, для девочек важно общение с отцом, поскольку правильное отношение отца к дочери поможет ей осознать, что она «достойна любви и здоровых отношений». По мнению Бородиной, взаимоотношения в семье отражаются в дальнейшем на выборе партнера.

Общество,Ксения Бородина,
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