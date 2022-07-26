Пока вы спали: "иллюзорные санкции" против РФ и бесчеловечное отношение к беженцам

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Фото: ТАСС ТАСС

ЕС меняет поставщиков угля

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Европа в преддверии введения запрета на поставки российского угля наращивает экспорт из Казахстана. Казахстанский уголь подходит для европейских электростанций и в перспективе поставки могут только увеличиться, пишет «Коммерсант».

По данным Eurostat, за период с января по май Казахстан поставил в страны Евросоюза 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем за весь 2021 год. Однако серьезной проблемой является логистика, так как казахстанский уголь экспортируется в Европу транзитом через территорию России.

Отмена санкций против российской авиации оказалась иллюзией

Президент России Владимир Путин поставил задачи по увеличению объема внутренних авиаперевозок и повышению доступности перелетов для россиян, а в правительстве заявили, что на реализацию госпрограммы развития авиаотрасли будет направлено более 770 млрд рублей. Поможет ли это российским перевозчикам, разбиралась «Независимая газета».

Эксперты отмечают, что основные риски для авиаотросли заключаются в сокращении парка самолет из-за антироссийских санкций и ухода с российского рынка Boeing и Airbus. При этом анонсированное ЕС смягчение санкций распространяется на очень узкий круг вопросов, а запреты на передачу комплектующих и оказание консультативной помощи российским авиакомпаниям и авиастроителям остаются в силе.

El País заявила о бесчеловечном отношении Польши к беженцам

В Польше с мигрантами, за исключением беженцев из Украины, обращаются «цинично, жестоко и бесчеловечно», около 700 из них заперты в центрах временного содержания. Об этом со ссылкой на сотрудников организаций, оказывающих помощь мигрантам, пишет издание El País.

По данным активистов, мигранты, зарегистрированные пограничной службой, содержатся в центрах временного содержания в течение нескольких месяцев в «бесчеловечных условиях», они отрезаны от внешнего мира, а «охранники не используют имена, только номера».

В России вдвое выросло число краж автомобилей

Статистика МВД свидетельствует о резком росте краж автомобилей в России в этом году. С марта по май число таких преступлений увеличилось с 620 до 952 соответственно, сообщают «Известия».

При этом за шесть месяцев 2021 года общее число краж машин было значительно выше показателей нынешнего. Тогда было украдено 5202 автомобилей, что почти на 19% больше, чем за шесть месяцев текущего года. Исследование аналитиков «Delta Системы безопасности» показало, что 25% россиян считают, что в связи с нехваткой комплектующих в ближайшее время участятся именно случаи кражи запчастей.

Премьер-министр Венгрии выступил против смешения рас

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с вызвавшим скандал в Европе заявлением, в котором отметил, что нельзя допустить прихода к власти социалистов, так как они «будут реализовывать идеи гендера, иммиграции, национализации». Он также подчеркнул, что венгры «не смешанная раса» и не хотят ею становиться, пишет «Независимая газета».