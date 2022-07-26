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37 минут назад

Студентка и модель: что известно о «Мисс Россия-2022»

Александр Котлеткин

22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова победила в конкурсе «Мисс Россия-2022», об этом сообщает Lenta.ru.

1/11 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова победила в конкурсе «Мисс Россия-2022»
Фото: Соцсети Анны Линниковой
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2/11 Всего за титул самой красивой девушки России на первом этапе конкурса боролись более 150 тысяч участниц
Фото: Соцсети Анны Линниковой
3/11 В финал смогли пробиться лишь 25 лучших из них
Фото: Соцсети Анны Линниковой
4/11 По данным News.ru, Анна Линникова учится на втором курсе PR-отделения университета технологий управления и экономики в Петербурге
Фото: Соцсети Анны Линниковой
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5/11 Она увлекается шитьем и изучением французского языка
Фото: Соцсети Анны Линниковой
6/11 Девушка работает моделью и мечтает путешествовать
Фото: Соцсети Анны Линниковой
7/11 Она считает, что титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам»
Фото: Соцсети Анны Линниковой
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Звание первой вице-мисс 2022 года присвоили Анне Будаевой из Республики Чувашия. Второй вице-мисс названа Дарья Немаева из Хабаровского края. Всего за титул самой красивой девушки России на первом этапе конкурса боролись более 150 тысяч участниц. В финал смогли пробиться лишь 25 лучших из них.

По данным News.ru, Анна Линникова учится на втором курсе PR-отделения университета технологий управления и экономики в Петербурге. Она увлекается шитьем и изучением французского языка.

Девушка работает моделью и мечтает путешествовать. Она считает, что титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».

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