Студентка и модель: что известно о «Мисс Россия-2022»

22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова победила в конкурсе «Мисс Россия-2022», об этом сообщает Lenta.ru.
Звание первой вице-мисс 2022 года присвоили Анне Будаевой из Республики Чувашия. Второй вице-мисс названа Дарья Немаева из Хабаровского края. Всего за титул самой красивой девушки России на первом этапе конкурса боролись более 150 тысяч участниц. В финал смогли пробиться лишь 25 лучших из них.
По данным News.ru, Анна Линникова учится на втором курсе PR-отделения университета технологий управления и экономики в Петербурге. Она увлекается шитьем и изучением французского языка.
Девушка работает моделью и мечтает путешествовать. Она считает, что титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».