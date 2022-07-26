Студентка и модель: что известно о «Мисс Россия-2022»

22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова победила в конкурсе «Мисс Россия-2022», об этом сообщает Lenta.ru.

Звание первой вице-мисс 2022 года присвоили Анне Будаевой из Республики Чувашия. Второй вице-мисс названа Дарья Немаева из Хабаровского края. Всего за титул самой красивой девушки России на первом этапе конкурса боролись более 150 тысяч участниц. В финал смогли пробиться лишь 25 лучших из них.

По данным News.ru, Анна Линникова учится на втором курсе PR-отделения университета технологий управления и экономики в Петербурге. Она увлекается шитьем и изучением французского языка.