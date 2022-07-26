Россиянам предсказали скорую волну COVID-19

Нынешний рост заболеваемости COVID-19 достигнет своего пика приблизительно через месяц. Об этом заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает РИА Новости.

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Эксперт пояснил, что вариант «омикрона» BA.5 дал подъем во многих странах. Он добавил, что Россия попадает в эту категорию, поэтому гражданам лучше быть готовым к росту заболеваемости COVID-19.

«Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться», — пояснил Альтштейн.

При этом специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что Россию не минует новая волна COVID-19, однако она не будет такой опасной, как первые.

Согласно данным оперативного штаба, за последнюю неделю в России показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения вырос на 48,9%.