Минобрнауки РФ против возрастного ценза для абитуриентов

Введение возрастных ограничений для поступающих в вузы не отвечает принципам государственной политики в сфере образования, считают в Минобрнауки России.
«Российским законодательством не установлены возрастные ограничения для людей, желающих получить высшее образование. Это отвечает одному из основных принципов реализации государственной политики в сфере образования — обеспечение права каждого человека на образование и недопустимость дискриминации», — заявили «Интерфаксу» в ведомстве.
В министерстве также отметили, что ведомство пока не получило обращение ректора университета «Синергия» Артема Васильева с предложением о введении возрастного ценза для поступающих в вузы (на момент поступления им должно исполниться 15 лет) и внесении соответствующей поправки в закон «Об образовании». Аналогичное обращение было направлено им в профильные комитеты Госдумы.
В сообщении, опубликованном на сайте вуза, говорится, что инициатива ректора «Синергии» была вызвана подачей документов на поступление в «Синергию» Алисы и Хеймдалля Тепляковых, которым на момент подачи документов (22 июля) было девять и восемь лет соответственно.