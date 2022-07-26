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52 минуты назад

В Минобрнауки РФ выступили против введения для абитуриентов возрастного ценза

BFM.RUиещё 2

Введение возрастных ограничений для поступающих в вузы не отвечает принципам государственной политики в сфере образования, считают в Минобрнауки России.

Минобрнауки РФ против возрастного ценза для абитуриентов
Фото: ТАССТАСС

«Российским законодательством не установлены возрастные ограничения для людей, желающих получить высшее образование. Это отвечает одному из основных принципов реализации государственной политики в сфере образования — обеспечение права каждого человека на образование и недопустимость дискриминации», — заявили «Интерфаксу» в ведомстве.

В министерстве также отметили, что ведомство пока не получило обращение ректора университета «Синергия» Артема Васильева с предложением о введении возрастного ценза для поступающих в вузы (на момент поступления им должно исполниться 15 лет) и внесении соответствующей поправки в закон «Об образовании». Аналогичное обращение было направлено им в профильные комитеты Госдумы.

В сообщении, опубликованном на сайте вуза, говорится, что инициатива ректора «Синергии» была вызвана подачей документов на поступление в «Синергию» Алисы и Хеймдалля Тепляковых, которым на момент подачи документов (22 июля) было девять и восемь лет соответственно.

Общество,Биология,Артем Васильев,Минобрнауки России,Госдума,
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