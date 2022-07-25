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37 минут назад

Названа победительница конкурса «Мисс Россия 2022»

Елена Прошина

Конкурс «Мисс Россия 2022» подошёл к концу. Победительницей стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Названа победительница конкурса «Мисс Россия 2022»
Фото: vk.comvk.com

Анна Линникова — студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. Увлекается шитьём и изучением французского языка. С 16 лет девушка работает моделью и путешествует по всему миру. По мнению Линниковой, титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».

Статус «I Вице-мисс Россия-2022» получила Анна Будаева из Республики Чувашия, а корона «II Вице-мисс Россия-2022» досталась Дарье Немаевой из Хабаровского края. Всего в финал прошло 25 участниц в возрасте от 18 до 23 лет из разных городов России.

Названа победительница конкурса «Мисс Москва - 2022»

По ходу соревнования девушки отвечали на вопросы, в том числе на тему искусства, философии, литературы и экологии. Кроме того, в программу вошли классические испытания конкурса красоты: конкурс купальников и рассказ о себе.

Напомним, что весной завершился конкурс «Мисс мира». Победительницей стала участница из Польши Каролина Белявска.

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