Названа победительница конкурса «Мисс Россия 2022»

Конкурс «Мисс Россия 2022» подошёл к концу. Победительницей стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: vk.com vk.com

Анна Линникова — студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR. Увлекается шитьём и изучением французского языка. С 16 лет девушка работает моделью и путешествует по всему миру. По мнению Линниковой, титул «Мисс Россия» дает возможность «говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам».

Статус «I Вице-мисс Россия-2022» получила Анна Будаева из Республики Чувашия, а корона «II Вице-мисс Россия-2022» досталась Дарье Немаевой из Хабаровского края. Всего в финал прошло 25 участниц в возрасте от 18 до 23 лет из разных городов России.

По ходу соревнования девушки отвечали на вопросы, в том числе на тему искусства, философии, литературы и экологии. Кроме того, в программу вошли классические испытания конкурса красоты: конкурс купальников и рассказ о себе.