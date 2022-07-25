В Финляндии заявили о росте числа заявлений на визы от россиян

МИД Финляндии заявил, что ежедневно получает тысячи заявлений на визы от граждан России. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Заместитель начальника консульского отдела Министерства иностранных дел Финляндии Леена Лиукконен заявила о том, что с отменой коронавирусных ограничений на территории России, в Финляндии резко выросло число заявок на визы. Только за июль от россиян уже поступило более 15 тысяч запросов.

«Визовые центры в Санкт-Петербурге и Москве были полностью заполнены. Сейчас в день поступает около одной тысячи заявлений. Пока что самый высокий показатель за июль приходится на прошлую субботу, когда было получено 1 187 заявлений», – заявила Лиукконен.

Уточняется, что количество заявок растёт с октября прошлого года, но всё ещё относительно невелико, если сравнивать с периодом до начала пандемии. Так, например, количество заявлений в начале июля составило около 15 процентов от уровня 2019 года.