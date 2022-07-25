В российских школах появится новый ритуал

С 1 сентября в школах России появится еженедельная церемония подъема и спуска государственного флага. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.
Отмечается, что проводить церемонию будут в понедельник каждой учебной недели перед первым уроком. Выносить, поднимать и спускать флаг предстоит знаменной группе, в которую войдут ученики с различными достижениями. Также в Минпросвещения порекомендовали во время церемонии исполнять краткую версию госгимна России.
При выборе места проведения мероприятия школам посоветовали учитывать климатические и широтные условия, конструктивные особенности здания и специфику учебного заведения. Например, в зимний период рекомендуется организовывать церемонию в помещении, а в весенне-летний — на открытой площадке.