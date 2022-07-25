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46 минут назад

В Анапе у туристки потребовали 20 тысяч рублей за временную татуировку

Елена Прошина

Сотрудники полиции Анапы проводят проверку публикации в соцсетях, согласно которой у туристки потребовали 20 тысяч рублей за временную татуировку. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Анапе у туристки потребовали 20 тысяч рублей за временную татуировку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснили в городском отделе МВД, цена за услугу, озвученная перед началом работы, отличалась от итоговой стоимости. Изначально речь шла о цене в сто рублей, но после окончания работ выяснилось, что это была цена за один квадратный сантиметр татуировки. В управлении Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края отметили, что по факту инцидента жалоб от заявителей не поступало.

Напомним, что ранее девять человек попали в больницу после посещения аквапарка в Анапе. Причиной послужил сбой оборудования, из-за которого в воде опасно увеличилось содержание хлора.

Общество,ФАС России,
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