«Мисс Крым» удивилась появлению своих фото в фильме об эскортницах

Крымский бизнесмен Анна Сапега раскритиковала польский фильм «Эскортницы». Ее возмущение вызвало то, что создатели картины без разрешения использовали ее фотографии, сделанные для конкурса красоты «Мисс Крым»-2015. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что скандальная драма рассказывает о приключениях элитной ночной бабочки, которая пытается собрать роскошную команду эскортниц для совместной поездки в арабские страны. Во время «кастинга» главная героиня листает альбом с элитными красавицами и, среди прочих, выбирает снимок с Анной.

В интервью изданию Сапега подчеркнула, что неоднократно участвовала в конкурсах красоты. Но, несмотря на победы в региональных и международных конкурсах, решила не связывать свою судьбу с шоу-бизнесом. И, тем более, не имеет никакого отношения к сфере ночных услуг.

Она получила косметологическое образование, вместе с мужем открыла частную клинику в Симферополе, воспитывает ребенка.

Знакомые практически сразу после появления фильма на экранах и в интернете прислали ей в мессенджеры и на почту скриншоты из картины, пояснила косметолог. Это вызвало у нее бурные негативные эмоции, так как она никогда не снялась бы в подобной ленте.

«Я очень семейный человек, и мне это обидно. И если у других девушек там по одной фотографии, то у меня их взято сразу три. Причем именно на моих фото героини сделали акцент», - заявила Сапега.

Бизнесмен пояснила, что ее снимки попали в фильм про эскортниц с фото-сайта, на который их выложила «известный в Крыму фотограф». Они были сделаны в 2014-2015 годах и попали на сервис много лет назад. С тех пор любой желающий может приобрести их для использования в коммерческих целях.