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35 минут назад

«Мисс Крым» удивилась появлению своих фото в фильме об эскортницах

Илья Родин

Крымский бизнесмен Анна Сапега раскритиковала польский фильм «Эскортницы». Ее возмущение вызвало то, что создатели картины без разрешения использовали ее фотографии, сделанные для конкурса красоты «Мисс Крым»-2015. Об этом пишет «Комсомольская правда».

«Мисс Крым» удивилась появлению своих фото в фильме об эскортницах
Фото: https://vk.com/cosmetolog_sapegahttps://vk.com/cosmetolog_sapega

Отмечается, что скандальная драма рассказывает о приключениях элитной ночной бабочки, которая пытается собрать роскошную команду эскортниц для совместной поездки в арабские страны. Во время «кастинга» главная героиня листает альбом с элитными красавицами и, среди прочих, выбирает снимок с Анной.

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В интервью изданию Сапега подчеркнула, что неоднократно участвовала в конкурсах красоты. Но, несмотря на победы в региональных и международных конкурсах, решила не связывать свою судьбу с шоу-бизнесом. И, тем более, не имеет никакого отношения к сфере ночных услуг.

Она получила косметологическое образование, вместе с мужем открыла частную клинику в Симферополе, воспитывает ребенка.

Знакомые практически сразу после появления фильма на экранах и в интернете прислали ей в мессенджеры и на почту скриншоты из картины, пояснила косметолог. Это вызвало у нее бурные негативные эмоции, так как она никогда не снялась бы в подобной ленте.

«Я очень семейный человек, и мне это обидно. И если у других девушек там по одной фотографии, то у меня их взято сразу три. Причем именно на моих фото героини сделали акцент», - заявила Сапега.

Бизнесмен пояснила, что ее снимки попали в фильм про эскортниц с фото-сайта, на который их выложила «известный в Крыму фотограф». Они были сделаны в 2014-2015 годах и попали на сервис много лет назад. С тех пор любой желающий может приобрести их для использования в коммерческих целях.

Сапега подчеркнула, что история с фильмом не осложнила ее семейную жизнь, так как у нее «адекватная семья, адекватный муж, который знает про меня [жену-бывшую модель] все». Но она считает, что кинокомпания должна, как минимум, выплатить ей компенсацию за моральный ущерб.

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