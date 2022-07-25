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1 час назад

В Роскачестве назвали нормативы уровня шума в жилых домах

RT на русском

Эксперты Роскачества рассказали, какой уровень шума допустим в жилых домах, и куда можно пожаловаться на шумных соседей.

В Роскачестве назвали нормативы уровня шума в жилых домах
Фото: Gettyimages.ru © Josef LindauGettyimages.ru © Josef Lindau

Об этом пишет kp.ru.

С 7:00 до 23:00 уровень шума в жилом доме не должен превышать 55 децибел — примерно так работает двигатель автомобиля. С 23:00 до 7:00 уровень шума должен быть не выше 45 децибел, это тихий разговор, шум работающих холодильника, стиральной или посудомоечной машины, уточнили в ведомстве.

В случае нарушений жильцы могут обратиться к участковому или в полицию, в ТСЖ или ЖЭК. Также на соседей, нарушающих тишину, можно подать в суд.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что, согласно опросу, 45% россиян пытаются урегулировать бытовые конфликты с соседями самостоятельно.

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