В Роскачестве назвали нормативы уровня шума в жилых домах

Эксперты Роскачества рассказали, какой уровень шума допустим в жилых домах, и куда можно пожаловаться на шумных соседей.

Фото: Gettyimages.ru © Josef Lindau Gettyimages.ru © Josef Lindau

Об этом пишет kp.ru.

С 7:00 до 23:00 уровень шума в жилом доме не должен превышать 55 децибел — примерно так работает двигатель автомобиля. С 23:00 до 7:00 уровень шума должен быть не выше 45 децибел, это тихий разговор, шум работающих холодильника, стиральной или посудомоечной машины, уточнили в ведомстве.

В случае нарушений жильцы могут обратиться к участковому или в полицию, в ТСЖ или ЖЭК. Также на соседей, нарушающих тишину, можно подать в суд.