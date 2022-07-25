В СИЗО разрешили проносить вино

В российские СИЗО разрешили проносить красное вино. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает официальный сайт Русской православной церкви ( РПЦ ).

По данным РПЦ, в пункте 218 правил внутреннего распорядка следственных изоляторов говорится, что для совершения религиозных обрядов священнослужителям разрешено проносить необходимые на время проведения богослужения книги, предметы религиозного культа, в том числе вещества для совершения причастия. В православной традиции обряд причастия проходит с применением беспримесного красного виноградного вина.