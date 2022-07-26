Детям следует запретить поступать в высшие учебные заведения (вузы) после истории с обучением в МГУ 10-летней студентки Алисы Тепляковой. С таким предложением выступил ректор университета «Синергия» Артем Васильев. Его слова приводит ТАСС.

«Необходимо очень четко понимать, что высшее образование может получать только ребенок, достигший как минимум 15 лет. Получение высшего образования сопровождено получением не только знаний, но еще и умений, и практического опыта, что безумно важно в современных реалиях», — приводит ТАСС комментарий ректора.

В Минобрнауки не поддержали инициативу Васильева, так как она не отвечает принципам государственной политики в сфере образования.

Ранее сообщалось, что отец 10-летней Алисы Тепляковой обвинил руководство «Синергии» в предвзятости. С его слов стало известно, что в приемной комиссии отказывались принять документы. По мнению Теплякова, ректор «Синергии» повел себя неправильно. Артема Васильева он назвал сумасбродным.

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу в восемь лет. Девочка сдала ЕГЭ и подала документы на факультет психологии МГУ, однако поступить на бюджет не смогла и выбрала контрактную форму обучения. Учеба Тепляковой в МГУ сопровождается рядом скандалов: сообщалось, что студентка пропускает занятия и экзамены, ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения, а отец Алисы напал на завкафедрой на глазах у дочери.