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11 минут назад

Поступление в вузы детей до 15 лет предложили запретить из-за Алисы Тепляковой

Lenta.ruиещё 3

Детям следует запретить поступать в высшие учебные заведения (вузы) после истории с обучением в МГУ 10-летней студентки Алисы Тепляковой. С таким предложением выступил ректор университета «Синергия» Артем Васильев. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Васильева, поступать в вузы следует лишь после достижения возраста в 15 лет. Как сообщает агентство, глава «Синергии» направил обращение в Министерство науки и высшего образования, а также в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, Комитет по науке и высшему образованию и Комитет по просвещению Госдумы.

«Необходимо очень четко понимать, что высшее образование может получать только ребенок, достигший как минимум 15 лет. Получение высшего образования сопровождено получением не только знаний, но еще и умений, и практического опыта, что безумно важно в современных реалиях», — приводит ТАСС комментарий ректора.

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В Минобрнауки не поддержали инициативу Васильева, так как она не отвечает принципам государственной политики в сфере образования.

Ранее сообщалось, что отец 10-летней Алисы Тепляковой обвинил руководство «Синергии» в предвзятости. С его слов стало известно, что в приемной комиссии отказывались принять документы. По мнению Теплякова, ректор «Синергии» повел себя неправильно. Артема Васильева он назвал сумасбродным.

Алиса Теплякова экстерном закончила среднюю школу в восемь лет. Девочка сдала ЕГЭ и подала документы на факультет психологии МГУ, однако поступить на бюджет не смогла и выбрала контрактную форму обучения. Учеба Тепляковой в МГУ сопровождается рядом скандалов: сообщалось, что студентка пропускает занятия и экзамены, ее родители требуют для нее индивидуального плана обучения, а отец Алисы напал на завкафедрой на глазах у дочери.

Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская назвала ситуацию вокруг семьи Тепляковых буллингом. На давление, но уже со стороны Тепляковых, жаловались и в МГУ.

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