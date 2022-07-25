В Адыгее из-за ливней объявили экстренное предупреждение

Главное управление МЧС России по Республике Адыгея распространило в понедельник экстренное предупреждение о ливнях, грозе и сильном ветре до конца среды.
"По данным Северо-Кавказского УГМС, до конца суток понедельника, а также в течение суток вторника и среды на территории Адыгеи ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с", - говорится в сообщении.
В республике прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, размывом дамб, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем. Возможны обрывы линий связи и электропередачи, повал деревьев, повреждение конструкций, обрушение кровли зданий. Ущерб может быть причинен садовым деревьям и сельхозкультурам.