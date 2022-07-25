Что делать при встрече с дикой московской лисой

Есть два типа людей: одни при встрече с дикой лисицей сразу же потянутся за смартфоном, чтобы сделать как можно больше кадров с красивой рыжей хищницей, а другие предпочтут немедленно убежать. Но ошибаются и те, и другие. «Рамблер» рассказывает, как правильно себя вести с лисами и нужно ли их бояться.

Вопреки сложившемуся стереотипу, не все лисы, которые выходят к людям, заражены бешенством. На самом деле все зависит от места встречи. Во-первых, лиса может жить где-то неподалеку, и вполне может случиться так, что это не лиса пришла к вам, а вы к ней. А во-вторых, велика вероятность, что вы оказались где-то неподалеку от ее привычного места охоты, причем не важно, мышей ищет лиса или пищевые отходы, оставленные человеком. И наконец, в-третьих, лисицы от природы очень любопытны, возможно, именно вы чем-то привлекли их внимание.

Чтобы предупредить распространение бешенства среди московских хищников, специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с Комитетом ветеринарии этим летом разложили около 16 тысяч брикетов с вакциной на природных территориях столицы. Если во время прогулки вы случайно их заметите, не трогайте, они очень нужны лисицам.

Весной московские лисы обзавелись потомством. Сейчас лисята уже подросли и часто выбираются из своих норок: они активно перемещаются по территории, общаются с другими млекопитающими: грызунами, ежами, енотовидными собаками. Поэтому вакцинация лис так важна.

Каждый год весной, летом и осенью на природных территориях Москвы проводится вакцинация диких плотоядных животных от бешенства, пояснили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Специалисты станций по борьбе с болезнями животных раскладывают приманки с вакциной для пероральной иммунизации. Приманка сделана из мясокостной муки, имеющей очень привлекательный для лис запах. Внутри приманки находится желатиновый контейнер с вакциной.

Для раскладки препаратов необходима точная информация о местах обитания животных. Здесь на помощь ветеринарам приходят специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, которые знают границы заселения лис, расположение их нор, и даже следят за подрастающим потомством.

После раскладки вакцины через неделю специалисты проверяют, съедена ли приманка. Ее могут съесть и другие животные, например, куница или горностай, но они тоже должны вакцинироваться, поэтому приманок раскладывается значительно больше. Кроме того, вакцина безвредна даже при поедании нескольких доз одновременно. Именно такие меры по пероральной иммунизации диких плотоядных животных являются самым эффективным методом для профилактики и борьбы с вирусом бешенства.

Правила безопасности при встрече с лисой

Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы разработали инструкции, что делать, если во время прогулки вам повстречается лиса. Лис не стоит бояться, но и не следует к ним приближаться, пытаться сделать со зверем селфи. Помните! Это дикое животное и его реакция непредсказуема. Лучше всего - наблюдение на расстоянии. Первыми лисы не нападают. Спровоцировать их можем только мы сами.

Ни в коем случае нельзя:

паниковать;

подходить;

гладить;

кормить;

делать резкие движения;

махать руками;

поворачиваться спиной

смотреть в глаза

убегать.

Что нужно сделать:

замереть;

дождаться, когда лиса убежит;

постучать палкой по стволу дерева;

медленно уйти.

Если лиса все-таки укусила:

обработайте рану антисептиком;

немедленно обратитесь к врачу.