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21 минуту назад

Для россиян могут запустить новые туры в Европу через Финляндию

Алиса Селезнёва

Туроператоры рассчитывают использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для поездок российских туристов в Европу. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

15 июля свыше пяти тысяч человек пересекли границу России и Финляндии после открытия контрольно-пропускного пункта, не работавшего из-за коронавирусных ограничений. Россияне приехали в Финляндию на отдых и за покупками. А финны отправились в Россию за более дешевым автомобильным топливом. В общей сложности около 60% пересекших границу были жителями России.

Исполняющая обязанности премьер-министра Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен подчеркнула, что, несмотря на проведение Россией спецоперации на Украине и введенные из-за этого санкции, не планируется прекращать выдавать туристические визы россиянам.

В АТОР отметили, что снятие ограничений на пересечение сухопутных границ России вызвало определенную волну интереса среди туристов и открыло новые возможности для туроператоров.

В частности, туристической отраслью России изучается возможность организации туров не только в Финляндию и Прибалтику, но и в другие страны ЕС.

«В планах туроператорах и запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров», - отметили в ассоциации.

При этом россияне смогут бронировать отели через туроператоров и оплачивать бронь в рублях и российскими картами, которые сейчас в ЕС не принимают.

Общество,Видео,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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