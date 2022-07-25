Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых сильных дождей. О надвигающейся на курорты республики опасности россиян предупредили на сайте республиканского гидрометцентра.

Фото: Алексей Павлишак/РИА «Новости» Алексей Павлишак/РИА «Новости»

Уточняется, что ливни с градом и грозами на полуострове ожидаются в ближайшие двое суток. «В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

Местных жителей и отдыхающих призвали отказаться в ближайшие дни от походов в горы и лес. Кроме того, выходя на улицу, соотечественникам порекомендовали обходить ветхие здания и рекламные щиты, а также не парковать машины под деревьями.