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52 минуты назад

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности

Lenta.ru

Власти Крыма объявили штормовое предупреждение из-за прогнозируемых сильных дождей. О надвигающейся на курорты республики опасности россиян предупредили на сайте республиканского гидрометцентра.

Россиян предупредили о надвигающейся на Крым опасности
Фото: Алексей Павлишак/РИА «Новости»Алексей Павлишак/РИА «Новости»

Уточняется, что ливни с градом и грозами на полуострове ожидаются в ближайшие двое суток. «В связи с прохождением холодного атмосферного фронта днем и до конца суток 25 июля, 26 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, в дневные часы с градом, грозы, шквал 20-25 метров в секунду», — сообщили в ведомстве.

Последствия ливней в Сочи сняли на видео

Местных жителей и отдыхающих призвали отказаться в ближайшие дни от походов в горы и лес. Кроме того, выходя на улицу, соотечественникам порекомендовали обходить ветхие здания и рекламные щиты, а также не парковать машины под деревьями.

Ранее в июле сообщалось, что компания «Гранд Сервис Экспресс» запустила еще один дополнительный состав в Крым. Поезд по маршруту Москва — Симферополь, который будет курсировать в период с 4 июля по 1 октября, отправляется из столицы в 00:55 и прибывает на полуостров на следующий день в 14:26.

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