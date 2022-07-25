Мужчина устроил заплыв по затопленной улице в Сочи: видео

Мужчина устроил заплыв по затопленной улице в Сочи. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Сочи Онлайн». На записи видно, как герой ролика выходит из дома и ныряет под воду.
«Уровень воды во дворах был таким, что этот мужчина решил в нем искупаться. Вышел из подъезда, нырнул "щучкой" и поплыл», – говорится в публикации.
В минувшие выходные на курортный город обрушились залповые ливни. Обильные осадки затопили улицы и дворы Сочи, а также участки федеральных дорог. Работы по ликвидации последствий наводнения ведутся круглосуточно.