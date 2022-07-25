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37 минут назад

Мужчина устроил заплыв по затопленной улице в Сочи: видео

Денис Фьючин

Мужчина устроил заплыв по затопленной улице в Сочи. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала «Сочи Онлайн». На записи видно, как герой ролика выходит из дома и ныряет под воду.

«Уровень воды во дворах был таким, что этот мужчина решил в нем искупаться. Вышел из подъезда, нырнул "щучкой" и поплыл», – говорится в публикации.

В минувшие выходные на курортный город обрушились залповые ливни. Обильные осадки затопили улицы и дворы Сочи, а также участки федеральных дорог. Работы по ликвидации последствий наводнения ведутся круглосуточно.

Общество,Погода,Видео,
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