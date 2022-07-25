Сколько будет стоить набор первоклассника в 2022 году

Компания «Ашан» подсчитала стоимость минимального набора необходимых товаров для школьника в 2022 году и выяснила, что собрать ребенка в школу обойдется россиянам в 2 134 руб. 77 коп. Релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

В набор первоклассника включили 26 позиций: рюкзак, тетради, ручки, карандаши, дневник, альбомы, краски и много других необходимых для ученика предметов. Самой дорогой позицией стал ранец (за него россияне отдадут минимум 999,99 руб.), а самым дешевым товаром — точилка (ее можно приобрести за 3,60 руб.).