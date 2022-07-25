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1 час назад

Стало известно, во сколько россиянам обойдется набор первоклассника в 2022 году

Газета.Ru

Компания «Ашан» подсчитала стоимость минимального набора необходимых товаров для школьника в 2022 году и выяснила, что собрать ребенка в школу обойдется россиянам в 2 134 руб. 77 коп. Релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Сколько будет стоить набор первоклассника в 2022 году
Фото: PixabayPixabay

В набор первоклассника включили 26 позиций: рюкзак, тетради, ручки, карандаши, дневник, альбомы, краски и много других необходимых для ученика предметов. Самой дорогой позицией стал ранец (за него россияне отдадут минимум 999,99 руб.), а самым дешевым товаром — точилка (ее можно приобрести за 3,60 руб.).

Ашан,
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