Пока вы спали: затяжной кризис в ЕС и риск выхода Молдавии из мирного соглашения

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Фото: ТАСС ТАСС

Европейцы не спешат давать Украине оружие

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По данным Кильского института мировой экономики, крупнейшим поставщиком вооружения на Украину являются США, на втором месте находится Великобритания, а вот ЕС предпочитает помогать деньгами, а не оружием. Почему это происходит, разбирались «Известия».

В Германии уже объявили об истощении запасов вооружения, а в Италии поставки могут быть поставлены на паузу в связи с правительственным кризисом. При этом эксперты отметили, что немецкие власти обеспокоены тем, как на Украине тратят выделяемые средства и как используют представляемую ей военную технику.

В Приднестровье предупредили о риске выхода Молдавии из мирного соглашения

Кишинев добивается вывода российский миротворцев из Приднестровья, в стране размещаются базы НАТО и идет активная милитаризация армии, а нейтральный статус Молдавии является фикцией. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

«Буквально на днях президент Молдовы [Майя] Санду дала интервью, где заявила, что мирное соглашение 1992 года было подписано под угрозой со стороны России. (…) С учетом глобальной нестабильности и региональных процессов мы полагаем, что опасность выхода Молдовы из соглашения, которое стало основой для миротворческой операции, является вполне реальной», - заметил он.

ЕС готовится к затяжному кризису

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на фоне рекордной инфляции в 9,1% впервые за 11 лет поднял ключевую процентную ставку до 0,5% годовых. Экономисты считают, что экономическая ситуация в Европе будет только ухудшаться, что может стать глобальной проблемой для мировой экономики, отмечают «Известия».

Опрошенные изданием эксперты пришли к выводу, что напрямую повышение ключевой ставки ЕЦБ на России не отразится, однако рецессия в ЕС может привести к снижению закупок российских энергоносителей «на самом деле, а не только в политических заявлениях».

Россия надеется на эрозию санкций

Подписание в Стамбуле соглашения по вывозу украинского зерна позволяет надеяться на помощь ООН в снятии антироссийских санкций, которые препятствовали продуктовому экспорту и из России, в том числе создающих проблемы со страхованием и заходом судов в порты. Об этом со ссылкой на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова пишет «Независимая газета».

При этом западные и украинские политики считают, что российский высокоточный ракетный удар по порту Одессы ставит под сомнение выполнение заключенных в Стамбуле договоренностей.

Кадровый голод грозит США усилением России и Китая

Серьезный кадровый дефицит в посольствах США в африканских странах отражает проблемы в американском внешнеполитическом ведомстве и может привести к снижению эффективности внешней политики. К такому выводу пришло издание Foreign Policy, пишет «Независимая газета».