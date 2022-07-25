Назван процент испытавших стресс в 2022 году россиян

Больше половины россиян заявили о том, подверглись стрессу в 2022 году. О том, что 57 процентов жителей страны испытали стресс за последние полгода, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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Согласно полученным данным, 26 процентов респондентов сталкивались со стрессом несколько раз в месяц. Как оказалось, с возрастом россияне нервничают реже: на стресс пожаловались всего 42 процента представителей старшего поколения против 79 процентов молодежи.

Социологи подсчитали, что больше всего переживают люди с плохим материальным положением — их 72 процента, москвичи и петербуржцы — 68 процентов, и активные пользователи интернета — 70 процентов. Женщины, как выяснилось, испытывают стресс чаще, чем мужчины (61 процент против 52 процентов).

Самыми спокойными, если верить ВЦИОМ, оказались россияне старше 60 лет (лишь 43 процента из них жаловались на стресс), жители сел и небольших городов с населением до 100 тысяч человек (48-49 процентов нервничающих) и предпочитающие узнавать информацию из телевизора (60 процентов тревожных).

За помощью психологов и психотерапевтов, показало исследование при стрессе обращались только 7 процентов опрошенных, и чаще всего это были россияне от 18 до 24 лет (15 процентов респондентов).

Главными причинами стресса россияне назвали работу (22 процента), события на Украине (20 процентов) и нестабильное финансовое положение (10 процентов). Впрочем, для опрошенных старше 60 лет, второй по важности причиной волнений стало здоровье и болезни.