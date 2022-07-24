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39 минут назад

Патриарх Кирилл заболел

Lenta.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приехал в Смоленскую митрополию по настоянию врачей из-за простуды. Об этом сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай), передает РИА Новости.

Патриарх Кирилл заболел
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В проповеди после освящения Благовещенского соборного храма города Гагарин, прошедшего в воскресенье, 24 июля, Дионисий сказал, что «это, как говорят, сезонная простуда, но во внесезонное время, и святейший, подчиняясь воле врачей, был вынужден остаться дома». Митрополит отметил, что болезнь у патриарха «не тяжелая», и Кирилл «просил не переживать о нем сильно».

Ранее патриарх Кирилл во время посещения военного госпиталя в Подмосковье осмотрел образы, возникшие сами собой на стеклах дверей реанимационного отделения. Изображения якобы начали появляться в госпитале с Пасхи. Первым заметили силуэт, похожий на образ Богородицы. Следом лики проявились на всех этажах хирургического центра.

Общество,Патриарх Кирилл,
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