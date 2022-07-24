Роспотребнадзор оценил ситуацию с оспой обезьян в России

В России нет необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян, Роспотребнадзор предпринимает все необходимое для противодействия инфекции. Так в ведомстве оценили ситуацию с заболеванием в России. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на российской границе усилен санитарно-карантинный контроль, а на всей территории страны есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян. Кроме того, научный центр «Вектор» Роспотребнадзора подал заявку на регистрацию современной противооспенной вакцины.

Подчеркивается, что медицинский персонал ознакомлен с порядком действий при выявлении людей с подозрением на оспу обезьян. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора, заявили там.