В Воронеже отменили концерты «Би-2» и ДДТ

Группы должны были выступить на рок-фестивале «Чернозём» 20 и 21 августа.

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В оргкомитете мероприятия сообщили порталу «Вести Воронеж», что их выступления не состоятся. Другие хедлайнеры фестиваля остаются: это Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Симфоническое КИНО» и «Ария».

В пресс-службе правительства Воронежской области сообщили РБК, что власти региона не влияют на концертную программу частного фестиваля.