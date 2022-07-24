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1 час назад

В Воронеже отменили концерты «Би-2» и ДДТ

Говорит Москва

Группы должны были выступить на рок-фестивале «Чернозём» 20 и 21 августа.

В Воронеже отменили концерты «Би-2» и ДДТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В оргкомитете мероприятия сообщили порталу «Вести Воронеж», что их выступления не состоятся. Другие хедлайнеры фестиваля остаются: это Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Симфоническое КИНО» и «Ария».

В пресс-службе правительства Воронежской области сообщили РБК, что власти региона не влияют на концертную программу частного фестиваля.

Ранее сообщалось, что ДДТ и «Би-2» попали в список «нежелательных» музыкантов из-за их позиции в отношении спецоперации на Украине.

Общество,Вячеслав Бутусов,
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